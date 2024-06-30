سفير مصر بالكونجو يهنئ وزيرة الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي بمنصبها

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جدة - نرمين السيد - سفير مصر والوزيرة
وثمن المقود خلال اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وما شهدته من دفعة كبيرة خلال الفترات الأخيرة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكونجو الديمقراطية، معربا عن تطلعه لزيارتها للقاهرة الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية.
من ناحيتها، رحبت الوزيرة الكونجولية بهذه الزيارة، مشيرة إلى أن السفير المصري هو أول سفير معتمد لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية تلتقي به منذ توليها المنصب، في إشارة إلى ما تحمله من مودة لمصر، وما تراه الدولة الكونجولية من أهمية خاصة للدولة المصرية.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية باعتباره أحد أهم المنتديات التي تتناول موضوعات وقضايا القارة، بالإضافة إلى أن جلساته تتناول موضوعات تهم الدولة الكونجولية بشكل كبير.
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