رئيس الوزراء: الطاقة المتجددة مستقبل مصر والاتحاد الأوروبي

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لو كان مستثمرا ولديه 100 مليون يورو فإن أمامه فرص متنوعة للاستثمار في مصر، حيث يمكن أن يقسم الفرص إلى القطاعات التقليدية مثل قطاع الأمن الغذائي والصناعات التقليدية المرتبطة بالاحتياجات المحلية، فمصر لديها العديد من الفرص المتنوعة للمستثمرين.





وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم الأحد، أنه يمكن الاستثمار في البتروكيماويات، إضافة إلى القطاعات المستقبلية والتي تمثل مجال اهتمام لمصر والاتحاد الأوروبي مثل الطاقات الخضراء، وسيكون هناك مجال التكنولوجيا المالية والاتصالات وهي فرص جيدة للمستثمرين. وأوضح أنه شهد أمس توقيع العديد من مذاكرات التفاهم بشأن الطاقات المتجددة، وهذه الصناعة تمثل المستقبل لكل من مصر والاتحاد الأوروبي.

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