السيسي: المصريون أنهوا بثورة 30 يونيو فترة عصيبة من الفوضى والدمار

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالصة الخالدة ومحاولة هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، أن 30 يونيو هو اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار.

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