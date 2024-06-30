مدبولي: مصر استثمرت بكثافة في بناء البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواقع الاستراتيجي لمصر يمثل قيمة مضافة في الماضي والحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن مصر استثمرت بكثافة في بناء البنية التحتية وهو ما سيجلها مكانا محفزا للاستثمار.





وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم الأحد، أن مصر بها موانى ومطارات وطرقا دولية وكل ذلك يصاحبه استثمار بشكل كثيف في البنية التحتية في الطاقة والغاز والمياه والصرف الصحي. وأوضح كل ذلك يمثل قيمة مضافة لأي مستثمر يقيّم البيئة التي يعمل بها، وهو سيمهد الطرق إلى استثمارات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر بدأت في العمل على مراكز اللوجيستيات مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة من أجل جذب الاستثمارات إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة وهو ما سيجعل البيئة جاذبة للاستثمارات إذا ما تم مقارنها بدول في المنطقة أو العالم.

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