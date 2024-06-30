السيسي: المصريون بعد 30 يونيو ساروا على طريق الخير والنماء والتقدم

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين بعد 30 يونيو ساروا على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أنا أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري.





وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، أن المصريين عبروا عن حقيقة معدن الإنسان الأصيل، حيث معاني الفخر والشرف والمجد والبطولة، فمنذ 2013 حتى الآن انتقلت مصر من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد حالة من الفوضى وعرف الأمان طريقه إلى قلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد.

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