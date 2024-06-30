السيسي: مؤسسات الدولة استقرت بعد 30 يونيو بعد أن كادت تعصف بها الرياح

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤسسات الدولة استقرت بعد 30 يونيو، بعد أنا كادت تعصف بها الرياح، وخلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، أنه لم يتم ترك قطاع إلا وتم اقتحام مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، متابعا: "لم نهب المسؤولية ولم نتجنبها، مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم".

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