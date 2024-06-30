السيسي في ذكرى 30 يونيو: أجدد العهد معكم.. ومصممون معا على عبور كل التحديات

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جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأوضح في كلمته عبر حسابه الرسمي بموقع التوتصل الاجتماعي: "تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات".
وأضاف الرئيس: "فمنذ أحد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".
وأكمل: "واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات".
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "فتحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين".
واختتم: "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".
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