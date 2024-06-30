30 يونيو..الرئيس السيسي: المصريون يضربون أروع الأمثلة في العزيمة على تجاوز الأزمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 10:28 صباحاً - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 من يونيو

قال الرئيس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، "تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات".

فمنذ احد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "اليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات".

فتحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.

واستكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثه "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".