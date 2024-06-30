السيسي: تضحيات الشهداء ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال احترام إلى جميع شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته.





كما وجه السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، رسالة لأسر الشهداء قائلا: "شعب مصر أصل لا ينسى من ضحوا لأجله وسنعمل على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم الضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه".

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