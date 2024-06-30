أبوالغيط: نقف بجوار الصومال في مواجهة أية ضغوط أو تحديات تهدد سيادته

جدة - نرمين السيد - أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال الفيدرالية، خلال توقف الأخير بالقاهرة، وتناولا تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي.





وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأمانة العامة والصومال، بشأن أهم المستجدات في موضوع دعم سيادة الصومال واستقراره، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الاتفاق بين إقليم صوماليلاند وإثيوبيا، الذي سبق وأن صدرت في خصوصه قرارات واضحة من مجلس الجامعة. وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكّد حرص الجامعة العربية على الوقوف بجوار الصومال في مواجهة أية ضغوط أو تحديات تهدد سيادته ووحدة أراضيه. وأشار أبوالغيط إلى أن الجامعة العربية أكدت ذلك في جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك على دعمها لكافة جهود الحكومة الفيدرالية في تعزيز وتفعيل الحوار الوطني لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب الصومالي.

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