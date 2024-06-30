كيف أنقذت 30 يونيو العالم العربى من مخطط الإرهابية لتقسيم الشرق الأوسط؟

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، يوضح كيف أنقذت مصر والعالم من مخطط الجماعة الإرهابية لتقسيم الشرق الأوسط، وهو المصطلح الذي تم تداوله، بالتزامن مع تصدر الإخوان المشهد السياسي في مصر.





وأشار التقرير إلى أن الجماعة حملت أجندة خارجية تنطلق صفحاتها الأولى من السيطرة على مصر لرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، لكن الشعب المصري حطم تلك المخططات على صخرة ثورة 30 يونيو. وفي الذكرى الـ11 للثورة، تتحدث التقارير الصحفية، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد لحظة غضب عابرة، عكست غضب وسخط المصريين واستياءهم، وإنما كانت تعبيرًا عن شعور الانتماء للوطن والولاء له، وخلقت الثورة اتجاهًا مناهضًا للإسلام السياسي في جميع أنحاء العالم العربي.

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