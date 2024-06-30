السيسي: تخفيف المعاناة عن المصريين شغلي الشاغل والأولوية للحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة، متابعا: "بإذن الله العلي القدير لن نتراجع عن هذا المسار والحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين".



ووجه السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، حديثه للمصريين قائلا: "لكل رجل وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، أقول لهم أنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام".

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