السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.





وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أهنئ الشعب المصري بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها المصريون حمايةً لدولتهم وهويتهم الوطنية". وتابعت: "تحية لكل مصري ومصرية.. وأدعوكم جميعا لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة كل تحديات نواجهها".

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