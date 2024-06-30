رسائل للتاريخ.. كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 11 لثورة 30 يونيو (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، تحدث خلالها عن ملفات عدة، داخلية وخارجية.





ويرصد "دوت الخليج" أبرز تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الكلمة التي أوضح فيها أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة، وبين محاولات هدمها أو خطفها، لصالح قوى غير وطنية، واليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا بها وطنهم، واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة مــن الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم، رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة. وأوضح الرئيس أنه منذ عام 2013 وحتى الآن، انتقلنا من حال إلى حال، ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا، بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة، بعد أن كادت تعصف بها الرياح. ومن أبرز التصريحات أيضًا: المصريون قالوا كلمتهم خلال ثورة 30 يونيو فحفظوا وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات لم نترك قطاعا إلا واقتحمنا مشكلاته ومصر أصبحت ذات بنية تحتية متطورة عملنا على تحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري المنطقة تمر بتطورات خطيرة بين حرب إسرائيل في غزة وبين محاولات التهجير لمصر المجتمع الدولي صمت وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء في غزة موقف مصر نبيل ووطني ولم تصمت عن إغاثة الفلسطينيين وصمدت بعزة أمام التهجير أعلم حجم معاناة المكافحين الذين يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة أولوية الحكومة الجديدة تخفيف المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل تحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته سنعمل جميعا على بناء وطن قوي كريم يليق بالتضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا

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