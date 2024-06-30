وزارة العمل: اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - حسن شحاتة وزير العمل

أكدت وزارة العمل، اعتبار اليوم الأحد، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، تأكيدا على كتابها الدوري الذي أرسلته -منذ أيام- إلى مديريات العمل بالمحافظات كافة لتعميمه على المنشآت ومواقع العمل والإنتاج، لنشر أحكامه، والعمل بمقتضاه، أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل. وبهذه المناسبة تقدم حسن شحاتة، وزير العمل بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة احتفال "الشعب المصري" بذكرى ثورة 30 يونيه.. وقال شحاتة: "يشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى أبناء الشعب المصري العظيم الذي خرج يوم 30 يونيه 2013، في ثورة الإنقاذ التي أعادت مصر للطريق الصحيح، وساهمت في حمايتها من الانهيار والتفكك، متمسكا بحريته وكرامته وحقوقه المشروعة في بناء جمهوريته الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يخوض الآن و -يسانده شعب عظیم- معركة العبور نحو التنمية والعمل والإنتاج".

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