السفير المصري لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية يلتقى مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 11:29 صباحاً - التقى السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية مع KAYIKWAMBA WAGNER Thérèse وزيرة الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية الكونجولية، وذلك لتهنئتها على توليها المنصب، حيث ثمن خلال اللقاء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وما شهدته من دفعة كبيرة خلال الفترات الأخيرة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكونجو الديمقراطية، معرباً عن تطلعه لزيارتها للقاهرة الأسبوع القادم للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية.

من جانبها، رحبت الوزيرة الكونجولية بهذه الزيارة، مشيرةً إلى أن السفير المصري هو أول سفير معتمد لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية تلتقي به منذ توليها المنصب، في إشارة إلى ما تحمله من مودة لمصر، وما تراه الدولة الكونجولية من أهمية خاصة للدولة المصرية.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية باعتباره أحد أهم المنتديات التي تتناول موضوعات وقضايا القارة، بالإضافة إلى أن جلساته تتناول موضوعات تهم الدولة الكونجولية بشكل كبير.