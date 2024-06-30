وزيرة البيئة: الاقتصاد الأخضر أولوية لدى الدولة المصرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر حريصة على دعم التحول الأخضر من خلال الربط بين السياسات، موضحة أن ملف الاقتصاد الأخضر يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية.





وأوضحت وزيرة البيئة، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، ضرورة ربط البيئة المواتية للاقتصاد الأخضر بالتنمية الاقتصادية بشكل عام حيث أنه ليس بمعزل عن الاقتصاد التقليدي.

وأشارت إلى أن هناك قطاعين يمتلكان إمكانات هائلة في هذا المجال بمصر الأول هو إدارة مخلفات التشييد والبناء والمخلفات الطبية، أما القطاع الثاني هو الأمن الغذائي، داعية القطاع الخاص إلى الاستثمار فيها، وتم تهيئة الأطر القانونية الملائمة لها.

وشددت الدكتور ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر من خلال البحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات.

وأكدت على تأسيس بنية تحتية ملائمة تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات وحوافز لوضع استثمارات في هذا المجال.