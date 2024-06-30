أخبار مصرية

لنقل الحجاج.. «مصر للطيران» تسير غدا 19 رحلة

0 نشر
حنان عز الدين 2024-06-30 15:29 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 19 رحلة جوية بواقع و5 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، و3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري، ورحلة بخط سير جدة - باماكو، ورحلة بخط سير جدة - الأقصر، ورحلة بخط سير جدة - برج العرب، و8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.

وتأتي الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية، وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

 

وتواصل مصر للطيران، جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات  اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.

 

وأكدت مصر للطيران، أن هناك تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر ي حالات مرضية، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لنقل الحجاج.. «مصر للطيران» تسير غدا 19 رحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا