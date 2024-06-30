لنقل الحجاج.. «مصر للطيران» تسير غدا 19 رحلة

وتأتي الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية، وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وتواصل مصر للطيران، جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.

وأكدت مصر للطيران، أن هناك تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر ي حالات مرضية، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.