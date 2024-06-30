هيئة قناة السويس تهنئ الشعب المصري بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأت هيئة قناة السويس، الشعب المصري، بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو المجيدة.





ونشرت الهيئة على صفحتها بموقع قناة السويس، تهنئة جاء فيها: هيئة قناة السويس تهنئكم بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة». وتحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

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