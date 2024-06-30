بروتوكول تعاون بين «ابدأ» و«مون دراجون» الإسبانية في نقل التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - جانب من التوقيع

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ومجموعة مون دراجون الإسبانية، في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.





ويهدف البروتوكول، تعميق سبل التعاون المشترك في مجالات أبرزها نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتعليم الفني والبحث والتطوير. ووقع البرتوكول الدكتورة أماني عبدالرئيس، التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، واينيجو ألبيزوري، رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية. وحضر مراسم التوقيع سفير إسبانيا بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

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