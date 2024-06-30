جدة - نرمين السيد - عظة الأحد الأسبوعية

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص أنجيلوس رشدي، كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر بؤونة، وموضوع إنجيله وهو "محبة الأعداء" في إنجيل لوقا والأصحاح السادس، مشيرًا إلى أن النعمة التي نلناها من المسيح القائم من الأموات ترفعنا فوق الإنسان الطبيعي، وترفع داخلنا المحبة والتسامح مع الأعداء، "فَإِنْ جَاعَ عَدُوُّكَ فَأَطْعِمْهُ. وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ. لأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هذَا تَجْمَعْ جَمْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ" (رو ١٢: ٢٠). ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مواجهة الأعداء» في عظة الأحد على قناة ON على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.