«هكذا كنا وهكذا أصبحنا».. القاهرة الإخبارية تنشر فيديو عن ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو بعنوان «30 يونيو.. هكذا كنا وهكذا أصبحنا»، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.





استعرض الفيديو، كيف كانت مصر في عهد الإرهابية، والأزمات التي لحقت بمصر، في ظل حكم الإرهابية، ثم كيف أصبحت مصر بعد ثورة 30 يونيو ورحيل الإرهابية. ورصد الفيديو، المشروعات التي أنشئت في مصر، والاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.

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