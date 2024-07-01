نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضًا من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات خاصة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج.

شهد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء مهندس/ أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية - لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد - بين اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومايكل دوبلر رئيس إدارة العقود بشركة شندلر العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستنفذ مجموعة شندلر برنامجا تدريجيا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتم توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وستقوم الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى بتأسيس منشأة تقوم فيها شندلر بتجميع واختبار تشغيل المصاعد. وبمجرد الانتهاء من تأسيس المنشأة، ستقدم شندلر الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.



في هذا السياق، أكد الدكتور "عاصم الجزار"، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولًا للتصنيع الكامل محليًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة شندلر العالمية لافتا إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبرى كيانات القطاع الخاص المصري وأيضا الشركات العالمية مشيرا إلى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول إلى أعلى نسبة التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

ومن جانبه،رصرح هشام طلعت مصطفى، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصنيع المنتجات في مصر، مشيرا إلى أن رؤية المجموعة في تنفيذ مشروعاتها العقارية والفندقية المتنوعة وفق أرقى معايير الجودة - تتسق مع الهدف من الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة شندلر العالمية لتوفير حلول على أعلى مستوى لأنظمة المصاعد الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، أعرب مايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود لدى شندلر جروب العالمية" بأنهم فخورون بدعم مثل هذا المشروع الصناعي المهم من خلال تقديم خبراتهم وخدمات الإدارة وحلول على مستوى عال من الجودة لأنظمة التنقل الرأسي".