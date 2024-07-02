نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحقق في صحة صور امتحان اللغة الانجليزية المتداولة عبر السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار التأكد من صحة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المتداوله عبر صفحات السوشيال ميديا، للتأكد إذا كانت نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.



وأكد أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداوله عبر السوشيال ميديا، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



وتداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، زاعميين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمية والأدبية في سادس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.



وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.