نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول ورقة اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية تكشف عن هوية مرتدي البنطلون القماش داخل اللجنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صور اختبار مادة اللغة الإنجليزية المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني السوشيال ميديا، ظهور لون بنطلون يرتديه مصور الامتحان ولونة بني.

وتداول رواد السوشيال ميديا، إن هذا البنطلون القماش البني يرتديه مراقب اللجنه وليس طالبا، حيث ظهرت الصورة، ويمسك بها أحدد الأشخاص وهو يرتدي بنطلون قماش، وهو ما يشير إلى أنه مراقب داخل اللجان قام بتصوير ورقة الاسئلة.



وهذا الأمر الذي اثار حفيظة أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا، الذين استنكروا تداول الامتحان علي ايدي مراقبي اللجان، مما يتسبب في اهدار حقوق الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري في الأمر، وضبط المتسبب في تداول الامتحان اثناء فترة اداء الطلاب له.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

يذكر أن، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية، حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ في مادة الفيزياء.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

– منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

– منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

– منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

– اعتبار الاجابات (أ – د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

– اعتبار الاجابات (أ – ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

– مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.