نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمحافظات الساحلية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المدن الساحلية اليوم، الثلاثاء، موضحة في بيان صحفي لها أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية ساعات المساء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

- البحر المتوسط: يكون الطقس خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: يكون الطقس معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات الساحلية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية قيم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على المحافظات الساحلية، وجاءت كالتالي:

الإسكندرية

- الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 34 درجة مئوية

العلمين

- الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 34 درجة مئوية

مطروح

- الحرارة العظمى: 30 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 33 درجة مئوية

بورسعيد

- الحرارة العظمى: 34 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 37 درجة مئوية

دمياط

- الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 35 درجة مئوية

رفح

- الحرارة العظمى: 33 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 36 درجة مئوية

العريش

- الحرارة العظمى: 33 درجة مئوية

- الحرارة المحسوس: 36 درجة مئوية

رأس سدر

- الحرارة العظمى: 38 درجة مئوية

- الحرارة المحسوسة: 30 درجة مئوية

نصائح للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في المدن الساحلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب كميات كافية من الماء وارتداء الملابس الخفيفة والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.