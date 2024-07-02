عاجل.. مصدر حكومي: حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر حكومي مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، إن حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة، وأن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.





وقال المصدر لـ"إكسترا نيوز"، وأن حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية، غدا برئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين، اجتماع مجلس الوزراء الجديد. وأفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عن مصدر حكومي مطلع أن تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

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