نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية والبترول والمالية..التعديل الوزاري يشمل 20 حقيبة وزارية في حكومة مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري الجديد، أو التعديل الوزاري أصبحت الكلمات البحثية الأكثر تداولًا عبر محركات البحث في مصر، اليوم الثلاثاء، بعد تداول أنباء عن حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد غدًا الأربعاء.

مفاجأة كبيرة بالتعديل الوزاري

أسماء أبرز الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد المقرر إعلانه غدا الأربعاء، شكلت مفاجأة كبيرة، بعدما كشفت مصادر للفجر أن الوزراء الراحلين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة هم كالتالي:

وزراء البترول

الخارجية

الطيران

المالية

التخطيط

التموين

الأوقاف

التنمية المحلية

السياحة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك وزراء آخرين سيرحلون من الحكومة، وهم وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والإسكان والعدل والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمجالس النيابية والزراعة.

كشفت مصادر لـ "دوت الخليج" عن ملامح التغيير الحكومي المرتقب، مشددة على أنه "تغيير وزاري شامل، وليس تعديلًا"، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل 75% من عدد الحقائب الوزارية.

وأضافت المصادر، أن التغيير سوف يتضمن دمج واستحداث وزارات جديدة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة في العمل على الملفات المهمة، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد للحكومة.

يذكر أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

موعد حلف اليمين

قال مصدر حكومي مطلع لـ "قناة إكسترا نيوز"، إن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد غدا الأربعاء، وستقوم الحكومة الجديدة بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ملامح البرنامج الحكومي الجديد

وفيما يتعلق بملامح البرنامج الحكومي الجديد، جاءت كالتالي:

- المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن

- العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري

- إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة

- التوسع في تحقيق التنمية السياسية

- اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي

- تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.