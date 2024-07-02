مصادر للوطن: شريف فاروق للتموين وأسامة الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن

جدة - نرمين السيد - الدكتور أسامة الأزهري

أكدت مصادر لـ "الوطن"، أنه تم اختيار شريف فاروق، وزيرا للتموين، والدكتور أسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن.





ويترقب الشارع المصري، تأدية الحكومة الجديدة لـ اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. ويشمل التغيير عددًا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث سيتم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، فيما سيتم دمج وزارات واستحداث أخرى لمواكبة التحديات. وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

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