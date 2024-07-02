وزير العمل يشكر العاملين بالوزارة والمديريات المختلفة

جدة - نرمين السيد - حسن شحاتة وزير العمل

توجه حسن شحاتة وزير العمل، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بديوان عام الوزارة، ومديري الإدارات، والإدارات المركزية، وصندوقي الطوارئ، وتمويل التدريب والتأهيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.





كما شكر الوزير، وفق بيان صحفي، مديريات العمل بالمحافظات، ومجلة العمل، على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة، في أغسطس 2022، وحتى اليوم، من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا". وأكد شحاتة، على ثقته في كافة العاملين، لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل من كافة جوانبه، بناء الجمهورية الجديدة.

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