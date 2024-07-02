مصدر يكشف مصير وزير النقل في التغيير الوزاري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مطلع بوزارة النقل، استمرار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى “دوت الخليج”، اليوم الثلاثاء، إن الفريق كامل الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي ولا يوجد أي تغيير في طريقة عمله أو تواجده بالوزارة.

وشدد المصدر، على أنه تم إبلاغ جميع الوزراء بموقفهم سواء بالاستمرار في التشكيل الحكومي الجديد أو الرحيل عن مجلس الوزراء.

وتابع المصدر، أن جميع متعلقات وزير النقل كما هي داخل الوزارة دون أي تغيير وهو ما يؤكد استمراره في المنصب.

وأشار المصدر، إلى أن وزير النقل مرشح لتولي وزارة أخرى بعد دمجها مع وزارة النقل ذاكرا أن تكون هذه الوزارة هي وزارة الصناعة والتي سيتم فصلها عن التجارة.