نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كشف أسماء ووجوه التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر عن أسماء المرشحة للتعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه، غدًا الأربعاء، بشكل رسمي، وجاءت أبرز الأسماء المرشحة لتولي حقائب مهمة في حكومة دكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

وكان اسم أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، وبدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة، من أبرز الأسماء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

أبرز الوزراء المرشحين للحكومة الجديدة

وجاءت تلك الأسماء والقيادات المرشحة بقوة في التعديل الوزاري الجديد كالتالي:

شريف فاروق للتموين



أسامة الأزهري للأوقاف



مايا مرسي للتضامن الاجتماعي



بدر عبد العاطي الخارجية والهجرة



شريف الشربيني الاسكان



احمد كوجوك المالية

الدكتور محمد عبد اللطيف - التعليم



شريف فاروق وزير التموين



أسامة الأزهري للأوقاف



كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والطاقة والتعدين ونائب رئيس الوزراء



المستشار عدنان الفنجري وزير العدل.

موعد حلف اليمين

قال مصدر حكومي مطلع لـ "قناة إكسترا نيوز"، إن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد غدا الأربعاء، وستقوم الحكومة الجديدة بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ملامح البرنامج الحكومي الجديد

وفيما يتعلق بملامح البرنامج الحكومي الجديد، جاءت كالتالي:

- المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن

- العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري

- إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة

- التوسع في تحقيق التنمية السياسية

- اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي

- تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.