عاجل - مصادر: التعديل الوزراي 2024 يشمل 24 حقيبة.. والتغيير الشامل مصير وزراء المجموعة الاقتصادية

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أحمد جودة - القاهرة - التعديل الوزراي 2024 يشمل 24 حقيبة.. أكدت مصادرتغيير عدد كبير من الوزراء في التعديل الوزاري 2024 ويشمل من 16 لـ24 وزيرا.

وأوضحت المصادر، أنه من المرجح أن يتم تغيير وزراء "التموين، التربية والتعليم، التعليم العالي، المالية، التضامن، البترول، الكهرباء، الصحة، البيئة، الزراعة، وزارة العمل".

وطبقًا لذات المصادر، فإن حقائب “الاتصالات، الخارجية، التنمية المحلية، الإسكان، الأوقاف، الري، السياحة، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، وزارة الهجرة، قطاع الأعمال" محلًّا للتغيير الوزراي 2024، الذي تمَّ الاتفاق عليه.

كشفت مصدر حكومي مطلع، عن تغيرات شاملة في وزراء المجموعة الاقتصادية ضمن التعديل الوزاري الجديد، الذي من شمل أكثر من 20 تعديل وزاري.

ومن المقرر، أن يتم حلف اليمين الدستوري؛ لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية.

المجموعة الاقتصادية

وبحسب المصادر، فقد شملت التغيرات الوزارية في المجموعة الاقتصادية اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية خلفا لدكتور محمد معيط، وتعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة معا، وتم اختيار المهندس شريف الشربيني، لتولى حقيبة وزارة الإسكان والمرافق العامة بدلا من عصام الجزار.

وعلى صعيد وزارة التموين فقد شهد التعديل الوزاري المرتقب تعيين الدكتور شريف فاروق وزيرا لـ وزارة التموين والتجارية الداخلية، كما من المتوقع أن يتولى الدكتور محمود عصمت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفتت مصادر إلى إلى تولي شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان، وأحمد كوجاك وزيرًا للمالية، منوهة بأنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والأسكندرية والأقصر.