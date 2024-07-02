نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- التشكيل الوزاري الجديد: تعيينات هامة في الاوقاف والخارجية والتضامن والتربية والتعليم والقطاعات الأخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر مطلعة بأن الدكتور محمد عبد اللطيف سيؤدي اليمين الدستورية غدًا كوزير للتربية والتعليم، في إطار التعديلات الوزارية الجديدة.

الوزراء الجدد

حسب ما اعلن عنه المصدر، تتضمن التعيينات الوزارية الجديدة الأسماء التالية:

- شريف فاروق لوزارة التموين.

- أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف.

- مايا مرسي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- شريف الشربيني لوزارة الإسكان.

- أحمد كوچوك لوزارة المالية.

- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة.

سياق التعيينات

تأتي هذه التعيينات في إطار السعي لتجديد الكوادر الوزارية وتعزيز أداء الحكومة في مختلف القطاعات.

يتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسين الخدمات العامة.