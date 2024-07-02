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أحمد جودة - القاهرة - مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل)

مصادر حكومية: التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء يستعد الشعب المصري بالتشكيل الجديد للحكومة كما أن هناك آمال عديدة بشأن ذلك الأمر حيث أن الشعب في انتظار الخدمات الجديدة، لوزراء جدد من الممكن أن يسهموا في تحسين معيشة المواطن، التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء كما أن السيد الرئيس وجه أوامره بضرورة التركيز على تلبية احتياجات المواطن الصحية والتعليمية وحل الأزمات بجهود وأفكار جديدة.

كشفت مصادر حكومية أن التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد



التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء وكان مصدر حكومي مطلع أفاد، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، مُضيفًا أنه تمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين.

وأوضح المصدر الحكومي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأشار إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، منوهًا بأنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد



ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد