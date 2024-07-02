عاجل- دوت الخليج تنشر أسماء الوزراء الجدد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية

أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية

كشفت مصادر مطلعة أن مصر ستشهد غدًا الأربعاء، الثاني من يوليو 2024، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

و تأتي هذه الحكومة بعد تعديلات وزارية شاملة تضمنت دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وتقدم لكم بوابة “دوت الخليج” أسماء الوزراء في حكومة مدبولي الثانية

التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية