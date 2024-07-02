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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- دوت الخليج تنشر أسماء الوزراء الجدد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية
كشفت مصادر مطلعة أن مصر ستشهد غدًا الأربعاء، الثاني من يوليو 2024، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
و تأتي هذه الحكومة بعد تعديلات وزارية شاملة تضمنت دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وتقدم لكم بوابة “دوت الخليج” أسماء الوزراء في حكومة مدبولي الثانية
التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية
- الفريق أول/ محمد زكي
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
- اللواء/ محمود توفيق
وزير الداخلية
- الدكتور/ خالد عبد الغفار
وزير الصحة والسكان
- الدكتور/ عمرو طلعت
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الدكتور/ أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة
- الدكتور/ محمد أيمن عاشور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- الفريق/ كامل الوزير
وزير النقل والصناعة
- الدكتورة/ رانيا المشاط
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- الدكتور/ هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري
- الدكتورة ياسمين فؤاد
وزير البيئة
- محمود عصمت
وزير الكهرباء
- الدكتور أسامة الأزهري
وزير الأوقاف
- الدكتورة/ مايا مرسي
وزيرة التضامن الاجتماعي
- حسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية والهجرة
- المهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
- الدكتور/ محمد عبد اللطيف
وزير التربية والتعليم
- الدكتور/ شريف فاروق
وزير التموين والتجارة الداخلية
- المستشار/ عدنان الفنجري
وزير العدل
- الدكتور/ أحمد كوجك
وزير المالية
- الدكتور/ شريف الشربيني
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المستشار/ محمود فوزي
وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي
- اللواء/ عبد المجيد صقر
وزير التنمية المحلية
- الطيار سامح الحفنى
وزير الطيران المدني
- الدكتور/ محمد عبد اللطيف
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- شريف فتحي
وزير السياحة والآثار
- اللواء/ محمد صلاح الدين
وزير الدولة للإنتاج الحربي
- علاء فاروق
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي