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أحمد جودة - القاهرة - مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل)

مصادر لإكسترا نيوز: المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تتواصل حالة الترقب داخل أروقة الوزارات والشارع المصري بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والكل ينتظر معرفة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة وموعد إعلانها.

مصادر لإكسترا نيوز: المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كشفت مصادر أنه تم اختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

الإعلامي خيري رمضان عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد

كشف الإعلامي خيري رمضان عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد في مصر، مشيرًا إلى أن الجميع منشغل بالتعديل الوزاري في الوقت الحالي.

وأوضح رمضان خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أن قناة "إكسترا نيوز" نقلت عن مصدر حكومي مطلع أن التشكيل الوزاري والمحافظين قد اكتمل، وأن مراسم حلف اليمين ستتم خلال أيام قليلة

وأضاف رمضان أن التشكيل الجديد يعتمد على الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، حيث أجرى رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأكد رمضان أن الأسماء الجديدة لم تُعلن بعد، وأن من يتحدث عمن سيبقى ومن سيغادر "يفتي"، مشيرًا إلى أن الأسماء ستظل سرية حتى اللحظة الأخيرة قبل موافقة الرئيس السيسي وعرضها على البرلمان، حيث يبقى كل شيء قابلًا للتغيير.

التغيير الوزاري الجديد



مصادر لإكسترا نيوز: المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قال بكري: «أتصور في هذه المرحلة، لا بد أن نهتم بالشعب المصري، ونحن نثق في القيادة السياسية، وأننا أمام رئيس مخلص يتمنى لبلده أن تتقدم للإمام، ولكن نحتاج أن نسمع لآراء الشعب المصري، ونتجه نحو الطريق الأفضل».

التشكيل الوزاري الجديد 2024



أضاف مصطفى بكري: «اتمنى يكون التشكيل الوزاري الجديد قوي وما لدي من معلومات يؤكد أن المؤشرات جيدة في انتقاء عناصر ذات كفاءة ونشاط».

واختتم حديثه قائلًا: «بالتأكيد هناك خطوات مهمة في المرحلة المقبلة، ويوم 3 يوليو هو يوم التغيير الشامل لـ110 ملايين مصري».

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد



ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.