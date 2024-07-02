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أحمد جودة - القاهرة - مصادر حكومية: التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء

مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل) أفادت قناة "إكسترا نيوز" عن مصدر حكومي مطلع بأن تشكيل الحكومة الجديدة يشمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل) وأكد المصدر أن التغيير الوزاري كان شاملًا، حيث شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير السياسات الحكومية ومواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وفي نبأ عاجل، أفادت قناة "إكسترا نيوز" صباح اليوم، الثلاثاء، بأن مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة ستجري غدًا الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد



كان مصدر حكومي مطلع أفاد، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، مُضيفًا أنه تمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين.

وأوضح المصدر الحكومي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأشار إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، منوهًا بأنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

التشكيل الوزاري 2024

وأضاف بكري، عبر صفحته بمنصة إكس: «هذا الكلام على لسان مصدر مسؤول والمعلومات تشير إما الإثنين أو الأربعاء القادمين».

وتابع: «واضح أن التغيير واسع ويتضمن مفاجآت هامة جدا في التغيير الوزاري وحركة المحافظين».

إنتهت الحكومه من التشكيل الوزاري والمحافظين وأداء القسم بعد أيام. هذا الكلام على لسان مصدر مسؤول. المعلومات تشير إما الإثنين أو الأربعاء القادمين، وواضح أن التغيير واسع ويتضمن مفاجآت هامه جدا، في التغيير الوزاري وحركة المحافظين

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد



ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.