عاجل - مصادر عن التشكيل الوزاري 2024: چاكلين عازر محافظا للبحيرة ومارجريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن

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أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري 2024.. أعلنت مصادر مطلعة، تعيين چاكلين عازر محافظا للبحيرة، ومارجريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

حكومة "مدبولي" الجديدة

وكانت مصادر حكومية مُطلعة، كشفت عن التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري الجديد، المُقرر إعلانه غدا، لافتة إلى أنه تغيير وزاري شامل، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، ويشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وأوضحت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتةً إلى أنه يعقب مراسم حلف اليمين لحكومة "مدبولي" اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

وأوضحت المصادر، أن التغيير الوزاري يشمل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، موضحة أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، لافتةً إلى أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيجري تغييرها، مع وجود تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وتغيير حقيبتي البترول والكهرباء.