نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توسيع مهامه في الحكومة.. ننشر المعلومات الكاملة عن كامل الوزير وإنجازاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في أداء مهام عمله في التشكيل الحكومي الجديد، مع توقعات بتوليه وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل.

السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير

فيما يلي يستعرض موقع دوت الخليج المعلومات الكاملة عن كامل الوزير، منذ تخرجه من الكلية الفنية العسكرية وحتى الآن.

الاسم: كامل عبدالهادي الوزير

المؤهلات

• تخرج من الكلية الفنية العسكرية – قسم الهندسة المدنية (الدفعة 17) في يوليو 1980.

الخبرات

• تولى جميع المناصب القيادية في سلاح المهندسين العسكريين وصعد تدريجيًا حتى تولى منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين في 2011.

• تولى منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في يوليو 2014، وتم تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشراف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة والانتهاء منه في عام واحد، حيث تم افتتاحها في 6/8/2015.

• تولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 15/12/2015 حتى 11/3/2019، وتم ترقيته إلى رتبة فريق في 10/3/2019.

• تولى حقيبة وزارة النقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 11/3/2019.

• حصل على جميع الدورات التعليمية والتدريبية في سلاح المهندسين العسكريين.

• حاصل على ماجستير العلوم العسكرية (الدورة 40) أركان حرب – زمالة كلية الحرب العليا – أكاديمية ناصر العسكرية العليا (الدورة 24) – دورة كبار القادة عام 2014.

• حصل على العديد من الأنواط والأوسمة، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2001، نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام 2003، نوط الخدمة الممتازة عام 2011، ميدالية ثورة 25 يناير 2011، وميدالية ثورة 30 يونيو 2013.

الإنجازات

• خلال فترة توليه المسؤولية، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 1813 مشروعًا من إجمالي 2729 مشروعًا كلفت الهيئة بتنفيذها بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية لخدمة خطة التنمية الشاملة للدولة، وأبرزها:

- قناة السويس الجديدة

- أنفاق قناة السويس في شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد

- استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان

- تنمية منطقة شرق بورسعيد

- طريق ومنتجع ومدينة الجلالة

- العاصمة الإدارية الجديدة

- مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح

- شبكة الطرق القومية

- المشروع القومي لإنشاء مليون وحدة سكنية

- مجمع مصانع الأسمنت ببني سويف

- المرحلة الثانية من مصنع أسمنت العريش

- مصانع الرخام ببني سويف والعين السخنة

- مدينة الأثاث بدمياط

- مصانع النسيج بمشروع وظيفتك جنب بيتك

- تطوير مطارات سفنكس بغرب القاهرة، العاصمة بالقطامية، والبردويل بوسط سيناء لتصبح مطارات دولية

- إنشاء 100 مدرسة مصرية/يابانية

- إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الطبية والعلاجية من مستشفيات ومراكز طبية ووحدات صحية

• بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العسكرية، منها تطوير قاعدة محمد نجيب العسكرية وإنشاء القيادة الإستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دور الهيئة الهندسية الكبير في الحرب ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء خلال عمليات حق الشهيد وسيناء 2018، حيث قامت الهيئة بالتغلب على الأنفاق وخط الحدود الدولية الشرقية، وتنفيذ المنطقة العازلة، وتأمين مطار العريش.