نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر حكومي يكشف للفجر موقف وزير الري في التشكيل الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة موقف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، من التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة والمقرر حلفها غدا الأربعاء أمام الرئيس السيسي في قصر الاتحادية.

وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج" تجديد الثقة به واستمراره في منصبه وزيرا للموارد المائية والري، حيث يباشر الوزير عملة بشكل طبيعي بديوان عام الوزارة.

وقالت المصادر إن تجديد الثقة بالدكتور هاني سويلم جاء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها في مجال الموارد المائية والري خلال الفترة السابقة، حيث من المقرر أن يؤدي حلف اليمين الدستوري غدا أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية لاستمراره في منصبه واستكمال المسيرة.