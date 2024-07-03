«إكسترا نيوز»: تعيين 23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى

شهد التعديل الوزارى الجديد تعيين 23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين، وذلك وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" في خبر عاجل منذ قليل.





وشكل الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة بتكليف رئاسى من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

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