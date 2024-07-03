الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يؤدي وزراء الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتنقل قناة "إكسترا نيوز" بثا مباشرا لحلف وزراء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية. جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ويعكس التشكيل الحكومي الجديد التنوع والكفاءة المطلوبة، ويضم عددا من الخبرات الوطنية محلياً ودوليا لتلبية تطلعات الشعب المصري.

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