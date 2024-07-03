نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «هنو وكجك» أسماء تاريخية (قديمة ومملوكية) في حكومة مدبولي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المؤرخ والمرشد المعروف بسام الشماع أن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي والتي ستحلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضم بين وزرائها الجدد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرًا للثقافة والذي يشير لقبه إلى أحد الكلمات المصرية القديمة.

اسم مصري قديم

وقال الشماع إن كلمة هنو في الهيروغليفية تعني فرح، وسرور، وابتهاج، وترحيب واحتفاء، حسب ما جاء في قاموس "المعجم الوجيز في اللغة المصرية بالخط الهيروغليفي «لـ برناديت مونى Bernadette Menu»، وأيضًا تعني الأقربون والخاصة.

اسم مملوكي

كما تضم الوزارة الجديدة أيضًا الوزير أحمد كوجك أو كوجاك، وزيرًا للمالية، وهو اسم أيضًا له أصول تاريخية يرجع إلى العصر المملوكي، حيث نجد أن أحد سلاطين الدولة المملوكية هو علاء الدين كجك بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون، والذي له أثر رائع في منطقة الدرب الأحمر.

حكومة مدبولي الجديدة

يُذكر أن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تشكلت مؤخرًا والتي ضمت الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرا للثقافة، خلفًا للدكتورة نيفين الكيلانى، ونستعرض لكم فى التقرير التالى المناصب التى شغلها الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو قبل تعيينه وزيرًا للثقافة.

الوزير أحمد هنو

يعتبر وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو من مؤسسي جامعة الجلالة الأهلية، وشغل فيها عددا من المناصب منها نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، وعميد كلية الفنون والتصميم عام 2021، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عام 2019.

الدكتور أحمد هنو

حصل هنو على العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة 2014، وجائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك 2020.

كما حصل على جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الأفريقية عام 2020، وتكريم جامعة حلوان للتميز العام 2021.

تولى وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة التابع لصندوق التنمية الثقافية، بوزارة الثقافة عام 2022.

وتم اختياره لعضوية عدد من اللجان، منها لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب بالمجلس الأعلى للثقافة، عام 2021، واللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020، و2021، واللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، ولجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية2018، ولجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة التابعة لصندوق التنسيق الحضاري،واللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

انتدب للعمل بعدد من الجامعات، منها الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة النيل الدولية وكلية الفنون الجميلة، بجامعتي المنيا والمنصورة وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، جمعية محبي الفنون الجميلة.

الوزير أحمد كجك

وتولى كجك منصب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية فى الحكومة السابقة منذ شهر مارس 2016 وحتى ترشيحه وزيرا للمالية، ولعب دورًا هامًا فى ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، وهو حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010م، وحاصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية

الدكتور أحمد كجك



وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998م، وعمل خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016م، وعمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة "دوفيل" خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013م، وعمل مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية خلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013م، وعمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 2007 حتى 2008م، ومن 2002 حتى 2004 عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحثا اقتصاديا فى وزارة الاقتصاد