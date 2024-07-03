نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ننشر بالأسماء والصور نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد وأدوراهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

جاءت التشكيلة الكاملة لـ نواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، هى كالتالى:

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء

خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل

نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل

وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات

رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات

سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان

مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموين

التشكيل الحكومي الجديد

التشكيل الوزاري الجديد

وجاءت أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة كالتالي:

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة

خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

عدنان فنجري وزيرا للعدل

سامح الحفني وزيرا للطيران

شريف الشربيني وزيرا للإسكان

أحمد كجوك وزيرا للمالية

شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

محمد جبران وزيرا للعمل

أحمد هنو وزيرا للثقافة

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار

محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي

هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري

جدير بالذكر أن هناك تغيير كبير في حركة الوزراء والمحافظين حيث شهدت التغييرات في الحكومة أكثر من 20 وزيرًا.

يأتي ذلك في ضوء تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة عقب قبوله باستقالة الحكومة الحالية، وبما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة التي ترسي قواعدها الرئيس السيسي.

ووفقًا للدستور والقانون، فإن الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن تتقدم ببرنامجها إلي مجلس النواب في أعقاب ذلك خلال 20 يومًا من تشكيلها.

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا ما يتعلق بتوقيت تقديم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلي مجلس النواب ومناقشته تحت القبة لتنال الثقة في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس:

1- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

2- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

3- يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

4- ووفقا للمادة اللائحية، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

5- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

كما تقضي المادة 127 من اللائحة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.