نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صباح مشالي أول سيدة تتولى منصب نائب وزير الكهرباء..تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيين عدد من نواب الوزراء الجدد ضمن تشكيل الحكومة الجديد الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوم.

من المرتقب أن تتولى المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلفا للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء السابق.

- تخرجت المهندسة صباح مشالي، في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء ودرست بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت منها عام 2002.

- درست في جامعة هارفارد الأمريكية "برنامج إعداد القيادات التنفيذية" بالشرق الأوسط عام 2003".

- عضو المجلس الدولي للأنظمة الكهربائية.

- التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة- المشروعات المركزية.

- شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى.

- أول سيدة تتولى رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طبقا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 12 لسنة 2019 في يناير 2019.

- أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية- كلية الدفاع الوطني 2005.

- عضو مجلس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين.

- تشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC) بالإضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال إفريقيا في منظمة AFSEC.

حكومة مصطفى مدبولي

أسماء نواب الوزراء الجدد

وجاءت قائمة النواب على النحو التالي:-

ياسر سمير صبحي نائبا لوزير المالية

وليد حسين أبو المجد نائبا لوزير التموين

السفير نبيل حبشي نائبًا لوزير الخارجية

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة

شريف فتحي كيلاني نائبا لوزير المالية

عبلة أحمد الألفي نائبا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر نائبا لوزير الصحة

عمرو قنديل نائبا لوزير الصحة

يمني البحار نائبا لوزير السياحة

مارجريت صاروفيم نائبًا لوزير التضامن

حسام الدين صالح نائبًا لوزير التعليم العالي

أحمد ضاهر نائبًا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المكلف اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد الإنتهاء من التشكيل الكامل.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.