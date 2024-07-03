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عاجل - بعد أدائه اليمين.. من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد أدائه اليمين.. من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدّى محمد جبران،اليوم، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية..وشَغلّ جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي،من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات..كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية،خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي.

من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم فإن محمد جبران وزير العمل الجديد،من مواليد 30 يونيو 1966..وحاصل على بكالوريوس تجارة...عُين بشركة البترول عام 1991،وتدّرج في الوظائف الإدارية،حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة..وتدّرج جبران في المناصب النقابية العمالية،حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994،وعُين أمين شباب "اللجنة"،ثم أمين عام اللجنة النقابية،حتى وصل إلى رئاسة "اللجنة"..كما تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بإنتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات،ثم أٌنتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022،ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في إنتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026،ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.

ومن المواقع والمُشاركات التي شغلها، وشارك فيها أيضًا محمد جبران في مجال العمل والعمال: 

  • رئاسة مؤتمر العمل العربي عن فريق العمال  «الدورة الثامنة والأربعون».
  • تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.
  • ورئيس الفريق العمالي للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.
  • عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.
  • رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.
  • شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.
  • رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
  • أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
  • عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

ومن أبرز المواقع والمُشاركات المحلية ما يلي:-عضوًا في:مجلس إدارة المجلس القومي للأجور،و مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي،ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ..-نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018 -2022) (2022 - 2026)..-المُشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية». -عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية،ومجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول،ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول...

مشاهدة فيديو الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة حلف وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

الحكومة الجديدة 2024

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024

اسم الوزير

الوزارة

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق أول عبدالمجيد صقر

وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان

أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية

مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أسامة الأزهري

وزير الأوقاف

أحمد كوجك

وزير المالية

محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية

شريف فاروق

وزير التموين

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية

سامح الحنفي

وزير الطيران

عدنان الفنجري

وزير العدل

شريف الشربيني

وزير الإسكان

حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

منال عوض ميخائيل

وزير التنمية المحلية

كريم بدوي

وزير البترول

محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم

محمد جبران

وزير العمل

شريف فتحي

وزير السياحة

أحمد هنو

وزير الثقافة

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

  • أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية
  • ⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة
  • ⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة
  • أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية
  • ⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة
  • ⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم
  • ⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف
  • ⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا
  • ⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط
  • ⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج
  • ⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا
  • ⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية
  • أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط
  • ⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ
  • ⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية
  • ⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية
  • ⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية 

  • ⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء
  • ⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح
  • ⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد
  • ⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر
  • ⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء
  • ⁠محب حبشي خليل: بورسعيد
  • ⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية
  • ⁠طارق حامد الشاذلي: السويس
  • ⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية
  • ⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

  • الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
  • وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
  • مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
  • تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.
  • مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
  • التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية
  • تشجيع نمو القطاع الخاص.
  • بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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