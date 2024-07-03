نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد أدائه اليمين.. من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدّى محمد جبران،اليوم، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية..وشَغلّ جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي،من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات..كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية،خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي.

من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم فإن محمد جبران وزير العمل الجديد،من مواليد 30 يونيو 1966..وحاصل على بكالوريوس تجارة...عُين بشركة البترول عام 1991،وتدّرج في الوظائف الإدارية،حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة..وتدّرج جبران في المناصب النقابية العمالية،حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994،وعُين أمين شباب "اللجنة"،ثم أمين عام اللجنة النقابية،حتى وصل إلى رئاسة "اللجنة"..كما تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بإنتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات،ثم أٌنتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022،ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في إنتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026،ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.

ومن المواقع والمُشاركات التي شغلها، وشارك فيها أيضًا محمد جبران في مجال العمل والعمال:

رئاسة مؤتمر العمل العربي عن فريق العمال «الدورة الثامنة والأربعون».

تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

ورئيس الفريق العمالي للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.

عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.

رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.

شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

ومن أبرز المواقع والمُشاركات المحلية ما يلي:-عضوًا في:مجلس إدارة المجلس القومي للأجور،و مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي،ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ..-نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018 -2022) (2022 - 2026)..-المُشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية». -عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية،ومجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول،ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول...

مشاهدة فيديو الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة حلف وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

الحكومة الجديدة 2024

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل شريف فتحي وزير السياحة أحمد هنو وزير الثقافة

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية

⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط

⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط

⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ

⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية

⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية

⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية

⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء

⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح

⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد

⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر

⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء

⁠محب حبشي خليل: بورسعيد

⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية

⁠طارق حامد الشاذلي: السويس

⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية

⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي: