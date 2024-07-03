نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة بعد حلف اليمين الدستورية: تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير في مقدمة الأولويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح علاء فاروق، وزير الزراعة الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الوزارة ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأكد فاروق في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" أن تصدير المنتجات الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية سيعطيان فرصة جيدة لزيادة التصدير وتوفير عملة حرة للصناعة، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع الرقعة الزراعية

في حديثه، أشار فاروق إلى أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح، مشددًا على أهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المنتجات الزراعية.

وأضاف أن التوسع في الرقعة الزراعية سيكون له دور محوري في زيادة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما سيعزز من قدرة مصر على تصدير الفائض من المنتجات الزراعية وتوفير عملة أجنبية.

التصدير كمحرك للاقتصاد

أكد الوزير على أهمية التصدير كعامل أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي سيسهمان في تحسين فرص التصدير.

وأوضح أن التصدير لن يوفر فقط عملة أجنبية للصناعة، بل سيسهم أيضًا في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، مما يرفع من جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي في مصر.

البنية التحتية والاهتمام بالمزارع البسيط

أشار فاروق إلى أن مصر قد أنجزت بنية تحتية قوية على مدار العشر سنوات الماضية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الزراعية.

وأضاف أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة.

وشدد على أهمية الإرشاد الزراعي ودوره في تحسين الإنتاجية، مشيرًا إلى أن كل ما يمس حياة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري سيكون في مقدمة أولويات الوزارة.

تنمية الثروة السمكية والداجنة

كما أكد الوزير على أن تنمية الثروة السمكية والداجنة يعد من الأهداف الرئيسية لوزارة الزراعة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز هذه القطاعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي.

رؤية مصر 2030

تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي.

وتسعى وزارة الزراعة تحت قيادة علاء فاروق إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير الإنتاج الزراعي، تحسين سبل العيش للمزارعين، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.

تعد تصريحات الوزير علاء فاروق خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر الزراعية والاقتصادية.