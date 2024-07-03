عاجل- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم

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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم.. اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

الرئيس السيسي يغرب عن أطيب تمنياته بنجاح الحكوم الجديدة

أعلن المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في مهام مناصبهم. كما وجه الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة والمحافظين السابقين، تقديرًا لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وتجاوز التحديات خلال الفترة الماضية.

الحكومة الجديدة

الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل.



2- خالد عاطف عبد الغفار محمد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

3-حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

4- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

5- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

6- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

7- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

8- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

9- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

10- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

11- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

12- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

13- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

14- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

15- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

16- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

17- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

18- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

19- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

20- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة

21- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

22- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

23- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل

24- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

25- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

26- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية