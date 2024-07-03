منال عوض وزيرة التنمية المحلية: ننسق مع كل الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات

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أحمد جودة - القاهرة - قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تنسق ما بين كل الوزارات مع المحليات للربط ما بين السياسات المركزية والمحليات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات، ولا سيما تنسيق مع وزارة الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، نظرا لأن المحافظ في محافظته بمثابة رئيس الدولة، وهو مسؤول عن كل الملفات سواء التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الملفات، بالتالي لا بد من حدوث تنسيق مع كل الوزارات.

وأشارت إلى أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.

السيرة الذاتية لوزيرة التنمية المحلية

نوضح فى السطور التالية عددا من المعلومات عن الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية: