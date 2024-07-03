منال عوض وزيرة التنمية المحلية: ننسق مع كل الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات

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أحمد جودة - القاهرة - قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تنسق ما بين كل الوزارات مع المحليات للربط ما بين السياسات المركزية والمحليات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات، ولا سيما تنسيق مع وزارة الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، نظرا لأن المحافظ في محافظته بمثابة رئيس الدولة، وهو مسؤول عن كل الملفات سواء التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الملفات، بالتالي لا بد من حدوث تنسيق مع كل الوزارات.
وأشارت إلى أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.
السيرة الذاتية لوزيرة التنمية المحلية
نوضح فى السطور التالية عددا من المعلومات عن الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية:
- الدكتورة منال عوض ميخائيل من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، 1 يونيو عام 1967.
- حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، عام 1989.
- وحصلت على درجة الماجستير جامعة الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الدكتوراه فى العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.
- حصلت الدكتورة منال عوض على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007، وذلك عن أبحاث تأثير العدوى والتحصين بفيروس ولقاح جدرى الأغنام على مناعة وكيمياء دم الأغنام المختبرة، إلى جانب الدراسات المناعية على الأغنام المحصنة بلقاحى التسمم الدموى وجدرى الأغنام، فضلًا عن استبيان فيروس الجلد العقدى فى إفرازات العجول المحقونة تجريبيًا، ومحاولات لتحضير لقاح جدرى أغنام مثبط باستخدام مادة البينارى إيثيلين أمين، ودراسات عن قابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور، وعن تأثير لقاح جدرى الماعز على الحالة المناعية المحصنة بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، وعدد آخر من الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بهذا المجال.
- شغلت الدكتورة منال عوض عدة وظائف منها، عضوًا فى الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.
- تم تعيين الدكتورة منال ميخائيل، وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.
- تولت الدكتورة منال عوض ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة وقطعت شوطا كبيرا بها حتى انتهت المحافظة تقريبا من المناطق العشوائية حيث سيتم الإعلان خلال عام خلو المحافظة من العشوائيات.
- كان لـ "عوض" دور بارز فى تطوير الأسواق العشوائية بالجيزة وإنشاء أسواق حضارية جديدة للباعة الجائلين بعدة مناطق، بالإضافة إلى اهتمامها البالغ بملف المرأة ودورها فى إنشاء أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة بحى شمال الجيزة.
- تسلمت الدكتورة منال عوض جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017 ضمن16 مدينة فائزة على مستوى العالم وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى الثالث لمدن التعلم الذى أقيم بمدينة كورك ايرلندا.
- شغلت منصب محافظ دمياط منذ عام 2018